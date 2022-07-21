مقتل مسن بعد مرور أسبوع على إنهاء حياة شقيقه فى مشاجرة بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

فارق مسن الحياة متأثرا بإصابة لحقت به خلال مشاجرة مع آخرين في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات الجيرة، ليلحق بشقيقه الذي قتل خلال المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا منذ ما يقرب من أسبوع بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطالبية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين من أفراد أسرته، نتيجة الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء.

وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق، وبعد مرور ما يقرب من أسبوع على الجريمة، فارق أحد المصابين الحياة، وهو شقيق القتيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.