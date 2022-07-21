مقتل شاب فى مشاجرة مع 2 آخرين.. وغرق طفل فى ترعة بمدينة إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مقتل شاب فى مشاجرة مع 2 آخرين فى قرية أصفون المطاعنة، كما لقي طفل مصرعه غرقاً فى ترعة بمنطقة نجع أبوحميد، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



فى الواقعة الأولى تلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإستقبال مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، جثمان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يدعى "أحمد.ر.س"، وذلك عقب وفاته غرقاً فى ترعة بمنطقة نجع أبو حميد بإسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



أما فى الواقعة الثانية فقد تلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع شاب يدعى "ه.ا" 27 سنة مقيم فى قرية أصفون المطاعنة بمدينة إسنا، وذلك فى مشاجرة مع 2 آخرين لخلافات بينهما، حيث تعديا عليه بالضرب بشومة ولقي مصرعه فى الحال، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض فى بحرى موقف المطاعنات بالمدينة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر بكدمات وكسور، وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب لمستشفى طيبة التخصصى، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض فى بحرى موقف المطاعنات بوسط المدينة، والتي بدأت بالتشاجر بالشوم والعصى وتطورت لتبادل إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع "سيد.أ.إ" مقيم بوسط المدينة، وإصابة "محمود.ر" بكدمات في رأسه وكسور بمناطق متفرقة بالجسد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بمدينة اسنا وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من طرفيها، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصاب للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

