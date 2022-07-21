معسكر تدريبى بمركز إبداع مصر الرقمى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن دعمه الكامل للإبداع والمبدعين من أبناء الجامعة طلاب وخريجيين؛ وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بالمواهب الشابة، ودعم المبتكرين والمبدعين داخل الجامعات المصرية وإتاحة الفرص لهم لتقديم مواهبهم وابتكاراتهم من خلال تنمية المهارات لديهم، وزيادة المعارف والخبرات المؤهلة لسوق العمل، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقد أعرب الدكتور مندور عن سعادته بالأنشطة التي يقوم بها مركز إبداع مصر الرقمي ( كريتيفا ) و هو عبارة عن مبادرة رئاسية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف نشر فكرة الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات بين شباب وخريجي الجامعات المختلفة، كما تعمل المبادرة على تمكين الشباب من خلال ربط المهارات التكنولوجية بمحرك الطلب، بدءًا من سوق العمل المستقبلي وسوق العمل الحر والعمل عن بُعد وأنشطة ريادة الأعمال.



في هذا الإطار- ينظم مركز إبداع مصر الرقمي( كريتيفا ) بجامعة قناة السويس معسكر Career Mapping في الفترة من 23حتى 26 يوليو الحالي ، ويستهدف المعسكر التدريبي الخريجيين، وطلاب السنوات النهائية من مختلف التخصصات الدراسية للتأهيل لسوق العمل ، حيث يتم التدريب من خلال محاضرات نظرية وعملية.



