مطار مرسى علم الدولى يستقبل 18 رحلة طيران اليوم ضمن 116 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية، ضمن 116 رحلة أسبوعية تصل المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة، حيث وصلت تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران التي وصلت خلال الاسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و17 من المطارات الإيطالية.

بينما استقبل المطار خلال الأسبوع الجاري 16 رحلة من ألمانيا و35 رحلة من تشيك والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.