اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 04:48 م
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مصر للطيران تسير 7 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

الخميس، 21 يوليه 2022 03:43 م
مصر للطيران تسير 7 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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استمراراً للرحلات التى تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، تُسير مصر للطيران غداً الجمعة 7 رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1500 حاج من حجاج بعثة كل من مصر للطيران و الداخلية ووزارة التضامن، وتضامن بني سويف وجنوب سيناء والمنيا بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.
 
 
 
 
 

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