مصرع 9 أشخاص إثر غرق عبارة قبالة ساحل إحدى جزر إندونيسيا

وكالات الأنباء

قال مسؤول فى قوات البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على تسع جثث على الأقل بعد غرق عبارة قبالة ساحل إحدى جزر البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، انقلبت العبارة KM Cahaya Arafah قبالة جزيرة تيرنات الإندونيسية مساء الاثنين الماضى، أثناء توجهها إلى جزيرة هالماهيرا القريبة، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ لركابها الـ77 وطاقم العبارة.

وقالت وكالة الإنقاذ والبحث في تيرنات في بيان إن رجال الإنقاذ عثروا على أربع جثث مساء الأربعاء وخمس جثث في اليوم الرابع من البحث، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين. وكان قد تم إجلاء 64 شخصا إلى قرية مجاورة بعد الغرق.