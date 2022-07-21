اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 10:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 9 أشخاص إثر غرق عبارة قبالة ساحل إحدى جزر إندونيسيا

الخميس، 21 يوليه 2022 09:11 ص
مصرع 9 أشخاص إثر غرق عبارة قبالة ساحل إحدى جزر إندونيسيا غرق عبارة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول فى قوات البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على تسع جثث على الأقل بعد غرق عبارة قبالة ساحل إحدى جزر البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، انقلبت العبارة KM Cahaya Arafah قبالة جزيرة تيرنات الإندونيسية مساء الاثنين الماضى، أثناء توجهها إلى جزيرة هالماهيرا القريبة، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ لركابها الـ77 وطاقم العبارة.

وقالت وكالة الإنقاذ والبحث في تيرنات في بيان إن رجال الإنقاذ عثروا على أربع جثث مساء الأربعاء وخمس جثث في اليوم الرابع من البحث، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين. وكان قد تم إجلاء 64 شخصا إلى قرية مجاورة بعد الغرق.

 

 


اندونيسيا

اخبار اندونيسيا

غرق عباره

غرق عباره فى اندونيسيا

ضحايا غرق عباره



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة