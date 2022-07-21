وأفادت السلطات في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، أن الاعصار اجتاح 11 قرية في أربع بلدات في ليانيوينقانغ ،وبحسب تحقيق أولي فقد تأثر أكثر من 2200 قروي بالكارثة، حيث تضرر ما يزيد عن 640 منزلا وحوالي 250 هكتارا من الحقول الزراعية.

وأشارت إلى أن عناصر الإنقاذ هرعوا سريعا إلى موقع الحادث، حيث يتلقى المصابون العلاج حاليا وتتواصل أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة.