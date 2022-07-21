اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 02:51 م
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مصرع شاب غرقا فى ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ

الخميس، 21 يوليه 2022 02:38 م
مصرع شاب غرقا فى ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ -أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شاب مصرعه غرقا إثر سقوط دراجة نارية كان يستقلها في ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ، وتم نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.  

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد تعرض شاب للغرق وبالانتقال والفحص، وتبين مصرع أحمد محمد فتحي، 18 سنة، من عزبة أبو سعيد التابعة لمركز كفر الشيخ، إثر سقوط دراجة نارية كان يستقلها في ترعة ميت يزيد بجوار الكوبرى الأزرق بكفر الشيخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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