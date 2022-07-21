مستشار الرئيس للصحة: أجرينا 2 مليون عملية جراحية حتى الآن من مختلف الجراحات

كتبت أمل علام

على هامش المؤتمر الدولى لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، تم عقد جلسة نقاشية، تحت عنوان "نقل تنكولوجيا وتوطين صناعة أدوية الأورام فى مصر" لتحقيق الاكتفاء الذاتى، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو البرلمان.

من جانبه قال الدكتور عوض تاج الدين إن أطباء مصر هم الذين استطاعوا أن يقوموا بدور بطولى خلال العامين الماضيين والذين عالجوا ملايين المرضى، وأجروا العمليات الجراحية ولا نستطيع أن ننكر دور الطبيب، وقد بدأنا بأبسط الإمكانيات، واستطاع أطباء مصر بالخبرة المصرية أن يحضروا الأشعات من الرنين المغناطيسى، ومختلف الأشعات، ورأيت أول ولادة لأول رنين معناطيسى فى العالم، فكل التقنيات الحديثة وطّنها الأطباء المصريون واستخدموها، والإمكانيات الموجودة ليست فى كل مكان فى العالم.

وقال تاج الدين: "قمنا بإجراء 2 مليون عملية جراحية لمختلف العمليات فى مصر"، موضحا أن آلاف مرضى كورونا تم علاج علاجهم وتوفير أجهزة التنفس الصناعى ولعبت دورا خطيرا فى علاج أزمة كورونا فى مصر، موضحا أننا نشخص الأورام فى 24 ساعة.

وقال الدكتور عوض: "إننا نوطّن الأدوية الحديثة المعتمدة على التنكولوجيا الحديثة"، موضحا أننا عندما سألنا الرئيس ما نحتاجه للسيطرة على كورونا قلنا مليار جنيه، فقدم لنا 5 مليارات جنيه لتوطين بعض أنواع الصناعات، وبدأت الأدوية فى مصر عام 1936، ثم بدأت الصناعات الدوائية والآن لدينا 170 مصنعا فى مصر، وتقريبا استطاعت توفير كل الأدوية التى نحتاجها فى علاج كورونا، وهيئة الشراء الموحد عملت بسرعة والأدوية المضادة للفيروسات عندما ظهرت أنتجت بكميات كبيرة منها فى مصر، والموجة الثانية من كورونا نحتاج هذه الأدوية.