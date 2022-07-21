مرافق الأقصر تحرر 144 محضرا ومخالفة إشغال وإزالات إدارية فى شوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكثفة لتحقيق الإنضباط بشوارع مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود شرطة المرافق لإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع مدن المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 31 محضر إشغال، و7 محاضر باعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، وضبط 5 ميكروفون، يسبب ازعاج، و38 محضر مضبوطات متنوعة، و52 محضر إزالات إدارية، حيث تمت أعمال الحملة بقيادة نقيب عبدالله سلطان ونقيب شريف جمعة، وبالاشتراك مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وشملت الحملة مناطق شرق السكة، سوق الصنايع، منطقة ابوالجود، منطقه مستشفى الكرنك، شارع يوسف حسن، حي الفيروز.

وكان قد أعلن المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، خلال العام الجاري عدد من الحملات بالتنسيق مع رؤساء المدن لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع، وذلك فى ضوء تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بشوارع كافة المراكز والمدن وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وأسفرت الحملات ، بحسب بيان صحفى للمحافظة، عن تحرير 8367 محضر اشغال، و 1927 محضر نظافة عامة، و 3077 محضر للباعة الجائلين ، و 2480 محضر لعدم إرتداء الكمامات، و 2839 محضر مضبوطات متنوعة ، و 2577 محضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، و 18954 محضر إزالات إدارية، بالإضافة إلى المشاركة فى 37 حملة بالتنسيق مع الطب البيطري للتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن ومحلات الجزارة.



مرافق الأقصر تحرر 144 محضر ومخالفة إشغال ونظافة وباعة جائلين (1)



مرافق الأقصر تحرر 144 محضر ومخالفة إشغال ونظافة وباعة جائلين (2)