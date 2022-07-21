مدينة الأقصر تنفذ 13 قرار إزالة لأبنية مخالفة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، وذلك لتنفيذ 8 قرارات إزالة بمناطق أحياء (جنوب، وسط، شرق، المطار) بمساحة 620 م، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي لكافة صور تعديات البناء المخالف والبناء على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل حزم.

وقامت الحملة بتنفيذ إزالة 5 حالات أسوار في المهد بمنطقة حوض 18 بحي جنوب على مساحة 675 م، بالإضافة إلى إزالة قواطيع بالدور الثالث العلوى بإحدى العقارات بمنطقة حي شرق، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الحملة حسن خليدى رئيس حي جنوب، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالمناطق.

وفى نفس السياق، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة، حيث قام اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة الشكوى والطلب الوارد كتعليق عام على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر، حيث توجه المواطن بكتابة طلب عبر الصفحة بشأن تطوير ميدان محطة الكهرباء بالكرنك بمنطقة حي شمال وعمل صينية بشكل دائري وتركيب عامود متعدد الإنارة بالميدان وايضاً يكون الميدان نهاية محطة سرفيس الكرنك.

وعلي الفور طلب اللواء علي الشرابي مقابلة مقدم الطلب وبعض من أهالي الكرنك بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، لمناقشة بعض الموضوعات بهذا الشأن والتى تهم المواطن بالكرنك، فى حضور أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وتطرق الحوار مناقشة بعض الموضوعات السالفة الذكر بالإضافة إلى استكمال طريق نجع الطينه بالكرنك، وذلك للعرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.