اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 07:35 م
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مدرس بجامعة الإسكندرية يحصل على جائزة الدولة للإبداع لعام 2022

الخميس، 21 يوليه 2022 07:02 م
مدرس بجامعة الإسكندرية يحصل على جائزة الدولة للإبداع لعام 2022 الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور هادى مصطفى المدرس بقسم التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة، لحصوله على (جائزة الدولة للإبداع) لعام 2022 عن مجموع أعماله الفنية التى تم عرضها فى معرض خاص بقاعات الأكاديمية المصرية بروما، متمنياً له مزيد من التقدم والازدهار.

 

وتسلم الدكتور هادى مصطفى الجائزة خلال احتفالية أقيمت لهذا الغرض بروما، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة التى قامت بتسليمه الجائزة، والدكتورة هبة يوسف مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وناجى غابة القائم بأعمال السفير المصري بروما.


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