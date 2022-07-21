محافظ قنا يتابع أعمال ترفيق مدينة الأمل بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع مسئولى قطاعات المرافق بالمحافظة لمناقشة مواعيد تسليم الجداول الزمنية لتنفيذ البنية التحتية بمدينة الأمل بمركز نجع حمادى بحضور الدكتور حازم عمر ، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة ابتسام صموئيل، مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وكلف محافظ قنا، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بالتنسيق مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لبدء إجراءات طرح أعمال توصيل مرفقىّ المياه والصرف الصحى، على أن تنتهى هذه الاعمال خلال عام من انتهاء إجراءات الطرح والترسية، مشيرا إلى أنه عقب ذلك سيتم البدء فى أعمال توصيل خطوط الغاز وكابلات الكهرباء والاتصالات تمهيدا لبدء أعمال الرصف. على أن يتم الإعلان عن البرنامج الزمنى لتسليم قطع المجاورات عن طريق هيئة المساحة والمحافظة ممثلة فى وحدة GIS اعتبارًا من أول أغسطس على أن تكون الأولوية للجمعيات التى قامت بسداد 10%.

وقال محافظ قنا، إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال البنية التحتية فى أسرع وقت، حيث كلف سيادته الجهات التنفيذية بفتح باب ترخيص البناء للمستحقين لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية قبل الانتهاء من أعمال البنية التحتية و الترفيق بثلاث أشهر من تاريخ طرح أعمال المياه والصرف الصحى.

وأضاف الداودي، أنه سيتم تنفيذ خطوط وشبكات المرافق بشكل نموذجى من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء بدأت فى إعداد الدراسات والمقايسات لتحديد الأحمال المطلوبة تمهيدا للبدء فى مد الكابلات الأرضية ضمن شبكة المرافق المزمع تنفيذها.

يُذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدانا ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة ، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية ( تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).