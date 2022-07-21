محافظ دمياط تشدد على تكثيف الجهود لرفع الإشغالات باجتماع رؤساء الوحدات المحلية

دمياط معتز الشربينى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والارتقاء بمنظومة النظافة، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى إدارتى المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة.

وأكدت محافظ دمياط تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات وتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وديوان عام المحافظة بشكل أسبوعى، كما قامت بتكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف ومنظومة العمل بهذا الملف .

وفى سياق متصل، أمرت محافظ دمياط بتكثيف الحملات لرفع تجمعات القمامة والمخلفات، مؤكدة أهمية التصدى الحاسم للتعديات على الطريق العام وأى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ،كما وجهت بالتواجد الميدانى للإشراف المباشر على كافة الأعمال.

وعلى جانب آخر، تابعت " الدكتورة منال عوض " آخر التطورات بملف التصالح فى مخالفات البناء، حيث بحثت مستجدات الموقف الخاص بالبت فى الإجراءات الخاصة بالطلبات، مؤكدة دفع عجلة العمل بتلك المنظومة ،موجهة أيضاً على تنفيذ الإزالة الفورية تجاه الحالات التى تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية.