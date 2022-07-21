اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 04:32 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تشهد البرنامج الصيفى "حق الطفل" وتشيد بدور وزارة الأوقاف

الخميس، 21 يوليه 2022 04:24 م
محافظ دمياط تشهد البرنامج الصيفى "حق الطفل" وتشيد بدور وزارة الأوقاف البرنامج الصيفى حق الطفل
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور البرنامج الصيفى الذى أطلقته وزارة الأوقاف بعنوان  "حق الطفل " والذى يستهدف تربية الأطفال وفقا للاستراتيجية التى تنتهجها الدولة لبناء جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وحضرت محافظ دمياط، إحدى الفاعليات التى نفذتها مديرية الأوقاف بدمياط بمركز تدريب الأئمة بمدينة رأس البر، بحضور كلا من الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط.

ومن جانبها، أكدت محافظ دمياط على أهمية جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير الذى يدعو إليه الإسلام وجميع الأديان السماوية، موجهة الشكر إلى وزير الأوقاف على دعمه الكبير ورعايته للأطفال وتنفيذ البرنامج بتلك الصورة المشرفة، مشيدة بدور مديرية الأوقاف بدمياط لما تقدمه من دور بارز في مواجهة الأفكار الغريبة ونشر الفكر الوسطي بصورة إيجابية من خلال فاعلياتها المتنوعة.
 

البرنامج الصيفي حق الطفل (1)
البرنامج الصيفي حق الطفل

 

البرنامج الصيفي حق الطفل (2)
البرنامج الصيفي حق الطفل

 

 

البرنامج الصيفي حق الطفل (3)
البرنامج الصيفي حق الطفل

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