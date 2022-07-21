محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بمركز معلومات شبكات المرافق للنيابة

فريق المحافظات

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة فساد وتربح بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة للنيابة العامة لإعمال شئونها، حيال تلك الواقعة والتى تعد إهدراً جسيماً للمال العام واضراراً بالمصلحة العامة، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.



تبين من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية، قيام أحد مهندسي مركز معلومات شبكات المرافق باستغلال صفته الوظيفية في قبول وطلب مبالغ مالية بدون وجه حق من المواطنين، وذلك نظير إجراء المعاينات الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء والتظلمات المقدمة وإنهاؤها بدون وجه حق وحال عدم اختصاصه بذلك وبدون تكليف رسمى من جهة عمله بهدف تحقيق مصلحة خاصة لنفسه ولغيره، وهو ما يشير إلى وجود شبهة لجريمة الرشوة، وتربح موظف عام من أعمال الوظيفة العامة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.



ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإدارى والتصدى بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها، وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مؤكداً على اتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين .



