محافظ الشرقية: الصوامع والشون مستمرة فى استقبال القمح حتى أغسطس المقبل

وفي هذا السياق، تابع محافظ الشرقية سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

وأوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 90 طنا و468 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 629572 طن و 503 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 629662 طنا و971 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية، بلغت 423 ألف و222 فدانا تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.