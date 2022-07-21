محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات اليومية بشاطئ النخيل

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة النظافة العامة داخل قرية النخيل بنطاق حي العجمي.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرين في أعمال تحسين الخدمات في القرية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية من شركة نهضة مصر والرصد البيئي والمتابعة الميدانية.