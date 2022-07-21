محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات اليومية بشاطئ النخيل

كثف حي العجمى بالإسكندرية، برئاسة السيد موسي بتكثيف الحملات اليومية بقرية النخيل وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حيث تم رفع أكثر من 280 طن قمامة خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية، كما تم تطهير ورش القرية بالكامل بواسطة جهاز الضباب لمكافحة الحشرات وناقلات العدوي .
يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة النظافة العامة داخل قرية النخيل بنطاق حي العجمي.
وأكدت محافظة الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرين في أعمال تحسين الخدمات في القرية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية من شركة نهضة مصر والرصد البيئي والمتابعة الميدانية.
تكثيف الحملات بشاطئ النخيل وتحسين مستوى الخدمات (1)
تكثيف الحملات بشاطئ النخيل وتحسين مستوى الخدمات (2)
تكثيف الحملات بشاطئ النخيل وتحسين مستوى الخدمات (3)
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