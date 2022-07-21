محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "حكاية شارع" بالتعاون مع القومى للتنسيق الحضارى

الإسكندرية -فريق المحافظات

دشن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة "حكاية شارع" التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، وتهدف المبادرة لإحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع السكندري، وإبراز حكايات الشوارع وأسباب تسميتها، والتعريف بالشخصيات الهامة والأعلام التي أطلق أسماؤها على بعض الشوارع.

وأشاد المحافظ بمبادرة "حكاية شارع" مقدمًا الشكر إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على تنفيذ المبادرة.

وأوضح أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال وضع 50 لوحة تعريفية على أعمدة مزودة بخاصية QR Code ، تحمل اسم الشارع وسبب التسمية ونبذة مختصرة عن اسم الشارع أو تاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، مشيراً إلى أنه سيتم تباعًا استكمال باقي الشوارع ووضع اللوح التعريفية بها على مستوى المحافظة.

وأكد الشريف على الجهود التي تقوم المحافظة للحفاظ على التراث والبصمة التاريخية لمدينة الإسكندرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الرائدة والتي تأتي في ضوء توجيهات الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعزة سعد رئيس حى وسط، وشيرين مصطفى مدير إدارة الحفاظ على التراث بالمحافظة.



المبادرة



المحافظ



محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة حكاية شارع