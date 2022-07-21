إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات على صحراوى العامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهد الطريق الصحراوي في العامرية غرب محافظة الإسكندرية حادث تصادم 7 سيارات، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بكدمات متفرقة، وجاري رفع آثار الحادث من محل الواقعة .

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة كوبري الثروة السمكية بالقرب من المنطقة الحرة غرب المحافظة.

وتبين تصادم عدد 7 سيارات بالطريق الصحراوي بمنطقة كوبري الثروة السمكية بجوار الثروة السمكية التابعة لمنطقة العامرية، بعد أن تصادم 4 سيارات ميكروباص بسيارتين ملاكي وسيارة نقل جامبو وتسبب الحادث في تصادم 8 أشخاص كانوا مستقلين السيارات محل الواقعة والإصابات عبارة عن كدمات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور وترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



تصادم 7 سيارات



احدى السيارات