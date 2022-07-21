اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات على صحراوى العامرية بالإسكندرية.. صور

الخميس، 21 يوليه 2022 07:00 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات على صحراوى العامرية بالإسكندرية.. صور جانب من الحادث
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الصحراوي في العامرية غرب محافظة الإسكندرية حادث تصادم 7 سيارات، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بكدمات متفرقة، وجاري رفع آثار الحادث من محل الواقعة .

 

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة كوبري الثروة السمكية بالقرب من المنطقة الحرة غرب المحافظة.

 

وتبين تصادم عدد 7 سيارات بالطريق الصحراوي بمنطقة كوبري الثروة السمكية بجوار الثروة السمكية التابعة لمنطقة العامرية، بعد أن تصادم 4 سيارات ميكروباص بسيارتين ملاكي وسيارة نقل جامبو وتسبب الحادث في تصادم 8 أشخاص كانوا مستقلين السيارات محل الواقعة والإصابات عبارة عن كدمات.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور وترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تصادم 7 سيارات
تصادم 7 سيارات

 

احدى السيارانت
احدى السيارات

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أخبار الإسكندرية

حادث مروري

العامرية الصحرواي

اخبار اليوم

صحراوى العامرية

أمن الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة