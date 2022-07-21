مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يحدد موعد التقدم للالتحاق بالدراسة

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، الاجتماع الشهري رقم 35 لمجلس الدراسات العليا، والبحث العلمى، بحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس.

ووافق المجلس على اعتماد تسجيل عدد من رسائل الماجستير بكليات الآثار والسياحة والفنادق، كما وافق على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، لرسالة ماجستير من الخارج بقسم ترميم الآثار، وأوصي المجلس بتحديد موعد التقديم لمرحلة الدراسات العليا على أن يبدأ التقديم، من يوم 5 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2022.

كما وافق المجلس على وضع لائحة مجلة كلية الألسن للغات والعلوم الإنسانية، وتُشكل اللجنة من الدكتور عز العربي، وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور خالد سليمان وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور قرشي سعدي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.

فيما تستعد جامعة الأقصر، لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جامعة الأقصر فى الـ100 فدان بمدينة طيبة، الأسبوع المقبل، حيث يتابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المشروعات الجامعية الجديدة بمدينة طيبة الجديدة، وذلك تمهيداً لوضع حجر الأساس للمشروع الأكبر للجامعة خلال الأيام المقبلة.

وتفقد خلال الأيام الماضية رئيس الجامعة، مساحة ال100 فدان، مع مهندسي ومسؤولي الشركة المنفذة، لتحديد موقع وضع حجر الأساس وتحديد نقاط وحدود المساحة الكلية، والمداخل والمخارج والبوابات والشوارع والطرق الرئيسية، والتي ستبدأ بها أعمال الإنشاءات لجامعة الأقصر الجديدة، وذلك عقب وضع حجر الأساس للمشروع الأسبوع المقبل مباشرة، حيث رافقه بالجولات جمال سيد أحمد، أمين عام الجامعة، كما تابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الإنشائي الجديد لكلية الطب، والذي سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل أيضا، كما تفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية والتي وصلت لمراحل قياسية.