ما هو التهاب السحايا وأعراضه وطرق الوقاية

كتبت نهير عبد النبى

التهاب السحايا هو التهاب فى السائل والأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكى، وعادةً ما يؤدى التورم الناتج عن التهاب السحايا إلى ظهور علامات وأعراض مثل الصداع والحمى وتيبس الرقبة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تحدث معظم حالات التهاب السحايا بسبب عدوى فيروسية، لكن الالتهابات البكتيرية والطفيلية والفطرية هى أسباب أخرى، وتتحسن بعض حالات التهاب السحايا دون علاج فى غضون أسابيع قليلة، وقد يكون البعض الآخر مهددًا للحياة ويتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية.

قد تحاكى أعراض التهاب السحايا المبكرة الإنفلونزا، وقد تظهر الأعراض على مدى عدة ساعات أو على مدى بضعة أيام.

تتضمن العلامات والأعراض المحتملة لأى شخص أكبر من عامين ما يلى:

- حمى شديدة مفاجئة

- تصلب الرقبة

- صداع شديد يبدو مختلفًا عن الطبيعي

- صداع مع غثيان أو قيء

- ارتباك أو صعوبة في التركيز

- النعاس أو صعوبة الاستيقاظ

- الحساسية للضوء

- لا شهية أو عطش

- طفح جلدى (فى بعض الأحيان، كما هو الحال في التهاب السحايا بالمكورات السحائية)

- علامات عند الأطفال حديثي الولادة

قد تظهر العلامات التالية على حديثي الولادة والرضع:

- ارتفاع درجة الحرارة

- البكاء المستمر

- النعاس المفرط أو التهيج

- صعوبة الاستيقاظ من النوم

- الخمول أو الكسل

- لا تستيقظ لتناول الطعام

- التغذية السيئة

- التقيؤ

تعتبر العدوى الفيروسية السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا، تليها الالتهابات البكتيرية ونادرًا العدوى الفطرية والطفيلية، نظرًا لأن الالتهابات البكتيرية يمكن أن تكون مهددة للحياة، فإن تحديد السبب أمر ضرورى ومن الأسباب..



التهاب السحايا الجرثومى تسبب البكتيريا التي تدخل مجرى الدم وتنتقل إلى المخ والحبل الشوكي التهاب السحايا الجرثومي الحاد، لكن يمكن أن يحدث أيضًا عندما تغزو البكتيريا السحايا مباشرة، وقد يحدث هذا بسبب التهاب في الأذن أو الجيوب الأنفية ، أو كسر في الجمجمة.



التهاب السحايا الفيروسي عادة ما يكون التهاب السحايا الفيروسي خفيفًا وغالبًا ما يزول من تلقاء نفسه، وتحدث معظم الحالات بسبب مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم الفيروسات المعوية ، والتي تكون أكثر شيوعًا في أواخر الصيف وأوائل الخريف. فيروسات مثل فيروس الهربس البسيط وفيروس نقص المناعة البشرية النكاف وفيروس غرب النيل وغيرها أن تسبب التهاب السحايا الفيروسي.

التهاب السحايا المزمن تتسبب الكائنات الحية بطيئة النمو (مثل الفطريات والمتفطرة السلية) التي تغزو الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ في الإصابة بالتهاب السحايا المزمن، ويتطور التهاب السحايا المزمن خلال أسبوعين أو أكثر، وتتشابه علامات التهاب السحايا المزمن وأعراضه - الصداع والحمى والقيء والتغيُّم العقلي - مع أعراض التهاب السحايا الحاد. تتسبب الكائنات الحية بطيئة النمو (مثل الفطريات والمتفطرة السلية) التي تغزو الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ في الإصابة بالتهاب السحايا المزمن، ويتطور التهاب السحايا المزمن خلال أسبوعين أو أكثر، وتتشابه علامات التهاب السحايا المزمن وأعراضه - الصداع والحمى والقيء والتغيُّم العقلي - مع أعراض التهاب السحايا الحاد.



يمكن أن تساعد هذه الخطوات في الوقاية من التهاب السحايا:

- الاهتمام بغسل اليدين .

- لا تشارك المشروبات أو الأطعمة مع شخص اخر.

- حافظ على جهاز المناعة لديك عن طريق الحصول على قسط كافٍ من الراحة وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي .

-غطي فمك عندما تحتاج إلى السعال أو العطس.