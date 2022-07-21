ما هو اختبار ضعف البصر للكشف عن العمى الليلى والرؤية الضبابية؟

كتب - حسام الشقويرى

ضعف البصر هو السبب الرئيسى للإعاقة ويساعد فحص ضعف البصر الطبيب على إيجاد طرق تحسين البصر وتحسين نوعية الحياة، وضعف الرؤية هو فقدان البصر الذى لا يمكن تصحيحه حتى باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة أو الأدوية أو الجراحة وفقا لما نشره موقع webmd.

ويقيس الطبيب وضوح أو حدة الرؤية، والتى تسمى حدة البصر، من خلال مدى جودة الرؤية على مسافة 20 قدمًا، إذا كان لديك رؤية 20/20، فلديك رؤية طبيعية، ما يعني أنه يمكنك الرؤية بوضوح من مسافة 20 قدمًا، وإذا كان لديك رؤية 20/70، فهذا يعني أنه يجب أن تكون قريبًا من 20 قدمًا لترى ما يمكن للأشخاص ذوي الرؤية الطبيعية رؤيته على بعد 70 قدمًا، وبالنسبة لمعظم الناس ، يمكن للنظارات أو العلاج الطبي تصحيح هذه الإعاقات البصرية، و يحدث ضعف الرؤية عندما يظل قياس الرؤية المصححة بنظاراتك في أفضل عين لديك 20/70 أو أسوأ.

أنواع ضعف البصر

عادةً ما يتم وصف ضعف الرؤية من خلال حدة البصر، لكن تم تغيير التعريف مؤخرًا ليشمل فقدان مجال الرؤية، وهذا هو الجزء من الفضاء الذى يمكن رؤيته دون تحريك العين، وهناك أنواع مختلفة من ضعف البصر، ويمكن أن تختلف باختلاف حالة العين وتشمل:

فقدان الرؤية المحيطية ، حيث لا يمكنك الرؤية من زوايا عينيك

فقدان الرؤية المركزي ، حيث لا يمكنك الرؤية من مركز رؤيتك

العمى الليلي ، حيث لا يمكنك الرؤية في الإضاءة المنخفضة

حساسية الوهج ، حيث تكون شديد الحساسية للأحجام العادية من الضوء

حساسية التباين ، حيث يكون بصرك ضبابيًا أو غائمًا

رؤية ضبابية

واختبار ضعف البصر ليس هو نفسه فحص العين المعتاد، إنه اختبار أطول وأكثر تعمقًا حيث يراجع الطبيب وصفة النظارات الخاصة بك ويتحقق من قدرات الرؤية الحالية لديك، و يساعد الاختبار في التعرف على أهداف رؤيتك وإيجاد الأدوات التي تساعدك على العيش بشكل مستقل.