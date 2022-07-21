مايك تايسون يكشف عن مشاجراته مع زوجته ويتوقع وفاته قريبا

كتب فارس البدرى

يعتقد أسطورة الملاكمة مايك تايسون أن وفاته ستأتى "قريبًا " وقد كشف عن معاناته المالية مع زوجته - على الرغم من كونه مليونيراً.

يتحدث في البودكاست الخاص به ، "Hotboxin" مع مايك تايسون ، قال بطل الوزن الثقيل السابق، 56 عامًا ، لمعالج الصدمات والإدمان شون ماكفارلاند إنه يشعر أن وقته قد انتهى تقريبًا.



مايك تايسون في البودكاست

قال تايسون: "سنموت جميعًا في يوم من الأيام، بالطبع، عندما أنظر في المرآة، أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي، أقول "واو. هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي يقترب ، قريبًا جدًا ".



مايك تايسون

وأضاف تايسون "المال لا يعنى أنه سىء ​​بالنسبة لى "وأنه يوفر إحساسًا زائفًا بالأمان"

أقول دائمًا الناس يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء، ولم يكن لديهم المال من قبل عندما يكون لديك الكثير من المال، لا يمكنك أن تتوقع أن لا أحد يحبك، انت تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال، وهذا ليس صحيحًا."

قال تايسون أيضًا إنه أجرى محادثات مع زوجته الثالثة "لاكيها سبايسر"، بعد أن صرحت أن المال سيوفر لها أمانًا طويل الأمد عند وفاته.



مايك تايسون و زوجته

سأل تايسون ما هو بالظبط الأمان؟

لا أعلم. عندما تضع نقودًا في مصرفك وتحصل على شيك كل أسبوع ويمكنك العيش لبقية حياتك ، فهل هذا هو الأمان؟ هذا لا يعني أنك لن تصاب بمرض أو تصطدم بسيارة. هل يمكن للمال أن يؤمنك عندما تقفز من فوق جسر؟

خاض تايسون أول مباراة احترافية له في عام 1985 ، بفوزه على هيكتور مرسيدس البالغ من العمر 18 عامًا فقط.

سرعان ما اكتسب " آيرون مايك '' شهرة بأسلوبه الشرس والمخيف وكان أول ملاكم من الوزن الثقيل يحمل في نفس الوقت ألقاب WBA و WBC و IBF ، بالإضافة إلى كونه المقاتل الوحيد في الوزن الثقيل الذي يوحدهم على التوالي.



مايك تايسون يمارس الملاكمة

وقضى ثلاث سنوات فى السجن بتهمة اغتصاب المراهقة ديزيريه واشنطن فى يوليو من عام 1991 وأعلن إفلاسه في عام 2003 - على الرغم من كسبه أكثر من 30 مليون دولار فى العديد من معاركه و300 مليون دولار طوال حياته المهنية.

يشتهر تايسون أيضًا بقضم أذن إيفاندر هوليفيلد فى مباراة فى يونيو 1997.كان قضم بصوت عالي بما يكفي لقطع قطعة من أذن هوليفيلد اليمنى، والتي تم العثور عليها على أرضية الحلبة بعد القتال في لاس فيجاس.