ماذا تعرف عن العلاج البيولوجى للسرطان؟

كتب - حسام الشقويرى

يعد العلاج البيولوجى للسرطان نوعًا من العلاجات، الذى يستخدم الجهاز المناعى فى الجسم لقتل الخلايا السرطانية، ويستخدم العلاج البيولوجي للسرطان في علاج أنواع عديدة للسرطان لمنع أو إبطاء نمو الورم وللحيلولة دون انتشاره، وغالبًا ما يسبب العلاج البيولوجي تأثيرات جانبية أقل مما تسببه علاجات السرطان الأخرى، وفقا لما نشره موقع mayoclinic.

كيفية عمل العلاج البيولوجي

يتمثل الهدف من العلاج البيولوجي للسرطان في تحفيز جهاز المناعة للتعرف على الخلايا السرطانية وقتلها، ويحارب جهاز المناعة بالجسم أي هجوم خارجي، مثل الجراثيم، على مستوى الجسم بالكامل، ويتعرف أيضًا جهاز المناعة على الخلايا السرطانية ويعتبرها شاذة، لكن لا يقوم دائمًا بذلك، ويمكن أن تتطور لدى الخلايا السرطانية القدرة على الاختباء من خلايا الجهاز المناعى، أو قد تقوم الخلايا السرطانية بتعطيل أو تثبيط خلايا جهاز المناعة عن العمل.

وتعمل العلاجات البيولوجية عن طريق تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة خلايا السرطان، وهناك عدة طرق يمكن للعلاجات البيولوجية من خلالها تحقيق هذا الهدف، وعلى سبيل المثال، يمكن حقن المواد الكيميائية التي تحفز خلايا جهاز المناعة إلى داخل الجسم ، أو يمكن تدريب عينة من جهاز المناعة بالمختبر على مهاجمة خلايا السرطان قبل إعادتها للجسم، مما يساعد جهاز المناعة على التعرف بسهولة على خلايا السرطان، و يمكن للعلاج البيولوجي أيضًا أن يستهدف خلايا السرطان، عن طريق تشغيل أو تعطيل إشارات الخلايا التي تساعدها في التملص من خلايا جهاز المناعة، و على سبيل المثال، يمكن للأدوية التي يطلق عليها مثبطات بوابات جهاز المناعة استهداف مستقبلات كيميائية محددة في خلايا السرطان، مما يعوق الإشارات التي ترسلها خلايا السرطان لتثبيط جهاز المناعة.

أنواع العلاج البيولوجي

يوجد العديد من أنواع العلاج البيولوجى، ومنها:

نقل الخلايا

مانع تولد الأوعية

العلاج الكيميائي البيولوجي

لقاحات السرطان

العلاج بالسيتوكين

العلاج الجيني

التقارن المناعي

الأجسام المضادة أحادية النسيلة

العلاج بالفيروس المحلل للورم

العلاج الدوائي الموجه