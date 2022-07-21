لبنان: النيران تشتعل مجددا فى مرفأ بيروت (فيديو)

إيمان حنا

اشتعلت النيران مُجددا، وبشكل كثيف، في إهراءات القمح(صوامع القمح) في مرفأ بيروت، وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود الكثيف.

وكلف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد لاهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الاشخاص ولا تشكل خطرا على الصوامع.

اندلعت النيران في الجزء المتصدع من إهراءات الحبوب، المعرضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلفها انفجار المرفأ عام 2020، بسبب التخمر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي.

أعاد الحادث للأذهان فاجعة انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي تسبب بمقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة.