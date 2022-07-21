وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس بموسكو - : "يُحزنني أن أرى كيف يسير الاتحاد الأوروبي، لا يسعني إلا أن أتمنى أن يتغلب الاتحاد الأوروبي على الصعوبات الحالية".



وتابع : "نعتبر أن الدول، التي تصر بشكل قاطع على أن سياستها ستحددها مصالحها الوطنية، ستسود وتُحترم".



من جانبه، أعرب وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عن أمله في زيادة حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى بلاده، مشيرًا إلى أهمية ضمان أمن الطاقة في المجر.



وأضاف: "هذه واحدة من أهم قضايا تعاوننا الثنائي مع موسكو، وأهم شيء بالنسبة لنا هو ضمان أمن الطاقة في المجر"، مشيرًا إلى أنه جاء إلى روسيا للاتفاق على زيادة الكميات المتاحة من الغاز الروسي إلى بلاده.



يُذكر أن وزير خارجية المجر وصل إلى موسكو بعد ظهر اليوم الخميس في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.



يُشار إلى أنه من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة للمجر، قررت الحكومة المجرية شراء 700 مليون متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل.



وكان سيارتو أعلن في وقت سابق أن بلاده غير مستعدة لمناقشة الحظر على الغاز الروسي ولن تدعم الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي في تضمنت عقوبات ضد "غازبروم" أو "غازبروم بنك".