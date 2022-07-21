اليوم السابع
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فريق طبى يستخرج "سيخ حديدى" اخترق جسد مواطن بالغربية

الخميس، 21 يوليه 2022 07:43 م
فريق طبى يستخرج "سيخ حديدى" اخترق جسد مواطن بالغربية غرفة عمليات - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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نجح فريق طبى بجامعة طنطا فى استخراج سيخ حديدى من جسم مصاب بعدما اخترق جسمه من الكتف واستقر فى صدره.

كانت مستشفى الطوارئ الجامعى قد استقبلت المصاب أمس الأربعاء ويدعى صبرى احمد فرحات المقيم بقرية كفر الصارم مركز سمنود السن 54 سنة عامل إثر سقوط سيخ حديدى عليه أدى إلى اختراق جسده من جهة اليمين بين الكتف والرأس.

وعلى الفور تم إبلاغ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات بالحادث وتم رفع الأمر وإبلاغ الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب، وتم تشكيل فريق طبى متكامل من كافة التخصصات برئاسة مدير مستشفى الطوارئ لاستخراج السيخ من جسد المصاب وتوفير الرعاية اللازمة له.

وتم إدخال المريض غرفة العمليات واستخراج السيخ من جسده واستقرار حالته ووضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظة.


محافظة الغربية

مستشفى طوارئ جامعة طنطا

سيخ يخترق جسد مواطن

طنطا



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