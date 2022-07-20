نقل مواطن اخترق سيخ حديدى كتفه واستقر فى صدره للطوارئ بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

نقلت سيارة إسعاف بمرفق إسعاف الغربية قبل قليل تحت إشراف الدكتور مجدي عوض مدير مرفق الإسعاف، مواطنا لمستشفى طوارئ جامعة طنطا بعدما سقط عليه سيخ حديدي واخترق كتفه واستقر في منتصف صدره.

كانت غرفة عمليات الاسعاف قد تلقت بلاغا بسقوط سيخ حديدي من مكان مرتفع على شخص بمدينة طنطا، واختراقه لكتفه، واستقر في منطقة الصدر وحالته خطيرة.

انتقلت على الفور سيارة إسعاف مجهزة لمكان الحادث وتم نقله بحذر لمستشفى طوارئ جامعة طنطا ، واستقبله فريق طبي من جراحات القلب والصدر للتعامل مع الحالة وإنقاذه.