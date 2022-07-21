غرق شاب فى شاطئ السلام غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد شاطئ السلام أبو يوسف غرب الإسكندرية، غرق شاب فى الساعة السادسة صباحا، ولم يظهر الجثمان حتى الآن .



وكان قد تبلغ للإنقاذ النهرى بغرق شاب من محافظة القاهرة يدعى عبدالله محمود محمد عبدالفتاح 17 عاما ولم يظهر الجثمان ويواصل الغطاسون البحث عن الجثمان لتسليمه لأهليته.



وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد شواطئ قطاع العجمي وأبو تلات وسيدي كرير بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالسباحة في المناطق الٱمنة .

كما حذرت الجميع من نزول البحر قبل شروق الشمس وبعد الغروب لانعدام الرؤية وعدم تواجد فرق الإنقاذ مما يشكل خطرا كبيرا يهدد حياتهم.









