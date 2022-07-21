اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 09:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس، 21 يوليه 2022 09:05 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مواد الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو الجارى، ويؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.
 
 
 
 
 

امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان الاحياء للثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

امتحان الاستاتيكا للثانوية

امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

الأخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانوية العامة امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

التعليم: وقف تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى مدارس دار السلام بسوهاج

الخميس، 21 يوليه 2022 08:21 ص

التعليم تعلن اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والعام الدراسى الجديد

الخميس، 21 يوليه 2022 08:00 ص

بعد إحالة "التعليم" رئيس لجنة بالثانوية العامة للنيابة بتهمة التورط فى تسريب امتحان الفيزياء.. نقابة المعلمين: واقعة غير مسبوقة ونتابع التحقيقات.. و"الوكيل": الجزاءات تصل إلى الشطب وحرمانه من التدريس

الخميس، 21 يوليه 2022 06:00 ص

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس، 21 يوليه 2022 04:00 ص

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة غداً.. الطلاب يؤدون الاختبار فى الأحياء والفلسفة والإستاتيكا.. التعليم تحدد مواعيد إعلان النتيجة.. ومصادر: 20 أغسطس موعدا مقترحا لبدء امتحانات الدور الثانى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة