التعليم تعلن اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وبدء العام الدراسى الجديد، حيث قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: سوف تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحاتها الرسمية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو موعد اعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثانى للثانوية العامة وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسى الجديد.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد أن كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائى فى نظام التعليم الجديد هو خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير وأرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للاخبار وما عدا ذلك فهو حرب إشاعات لا تكاد تتوقف.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تعلن غدا الخميس مواعيد بدء العام الدراسى الجديد والخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل.