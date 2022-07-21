طرق الوقاية من حوادث التريلات على الطرق السريعة × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، بعد وقوع حادث مرورى بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوى بمحافظة المنيا ومنع تكرار اى حوادث للتريلات وسيارات النقل الثقيل بالمحاور، وكذلك التشديد على الانتباه لفحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

1- يجب تدوير الإطارات بين المحاور لأنه يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق

8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور