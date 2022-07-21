أول ظهور للرئيس الأمريكى جو بايدن بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. صورة

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه بحالة جيدة، بعدما أعلن البيت الأبيض، إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق اليوم.
ونشر بايدن صورة له عبر حسابه على موقع تويتر وكتب أعلاها: "يارفاق. أنا بصحة جيدة. شكرا على قلقكم. لقد اتصلت للتو بالسيناتور كايسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي، لأعتذر لهم عن تفويت حديثنا اليوم".
وقال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن كيفن أوكونور، اليوم الخميس، بعد أن ثبتت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من سيلان في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.
وأضاف أوكونور في رسالته إلى السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير، إن الأعراض الخفيفة لبايدن بدأت مساء الأربعاء، مضيفًا أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.
يذكرأن، أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكى، جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما، بفيروس كورونا، بعد خضوعه لاختبار الفيروس.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن أعراض كورونا لدى بايدن معتدلة، موضحا أنه سيمارس عمله عن بُعد.
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وحصل على جرعتين معززتين من اللقاح، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يٌصاب فيها بايدن بالفيروس.
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