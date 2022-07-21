أول ظهور للرئيس الأمريكى جو بايدن بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. صورة

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه بحالة جيدة، بعدما أعلن البيت الأبيض، إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق اليوم.

ونشر بايدن صورة له عبر حسابه على موقع تويتر وكتب أعلاها: "يارفاق. أنا بصحة جيدة. شكرا على قلقكم. لقد اتصلت للتو بالسيناتور كايسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي، لأعتذر لهم عن تفويت حديثنا اليوم".

وقال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن كيفن أوكونور، اليوم الخميس، بعد أن ثبتت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من سيلان في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

وأضاف أوكونور في رسالته إلى السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير، إن الأعراض الخفيفة لبايدن بدأت مساء الأربعاء، مضيفًا أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.