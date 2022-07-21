طالبات الثانوية العامة يطلقن الزغاريد فى آخر يوم امتحانات بلجان دمياط.. صور

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم، الخميس، الصحة امتحانات الثانوية فى آخر يوم من الامتحانات التى انطلقت بعدد 41 لجنة و679 لجنة فرعية موزعة على مستوى المحافظة.

وشهدت جميع اللجان حالة من الفرح والسعادة من الطلاب الذين أطلقوا الزغاريد ابتهاجا بانتهاء ماراثون الامتحانات امتحان مواد الأحياء لشعبة العلمى علوم، مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" للشعبة الرياضية، ومادة الفلسفة والمنطق لشعبة الأدبي، وجاءت ردود أفعال الطلاب مطمئنة وأكد أغلب الطلاب أن الامتحان جاء مناسبا و

عبر الطلاب عن فرحتهم بالرقص أمام اللجان وإطلاق الزغاريد، وسط فرحة كبيرة أيضا من قبل أولياء الأمور.

وأكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن الامتحانات مرت بسلام وهدوء وان غرفة العمليات لم تتلقى اية شكاوى اليوم من اللجان.



طلاب الثانوية العامة (1)



طلاب الثانوية العامة (2)



طلاب الثانوية العامة (3)