طالبات الإسماعيلية يودعن امتحانات الثانوية العامة بالغناء والزغاريد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

ودعت طالبات الإسماعيلية امتحانات الثانوية العامة بالغناء والزغاريد، وأعربن عن فرتحهن بانتهاء الامتحانات، وقامت الطالبات بالغناء أمام مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية للبنات.

وفتحت لجان الإسماعيلية أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات مادة الأحياء شعبة العلوم، ومادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وسط إجراءات مشددة ومنع دخول الهواتف المحمولة أو السماعات داخل اللجان.

واستكمل اليوم الخميس حوالى 9 آلاف طالب وطالبة بمحافظة الإسماعيلية امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية وسط إجراءات احترازية وتأمينينة مشددة بمحيط اللجان الامتحانية على مستوى مراكز ومدن وقرى واحياء المحافظة.

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية آخر استعدادات مديرية التربية و التعليم بالمحافظة لاستكمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2021.

وأوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدورِ الأول من العام الدراسي الحالي 2022/ 2021 و التى انطلقت منذ عدة ايام ، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 9 ألاف و 276 طالبٍ و طالبةٍ، أمام 35 لجنة، مُوزَّعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء و مراكز الإسماعيلية.و كان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية و الجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد و تأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة و الاستراحات و مركز توزيع الأسئلة و تجميع أوراق الإجابات، و ضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، و درجة الحرارة المرتفعة.

كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة و السكان و مرفق الإسعاف و مديرية التموين و التجارة الداخلية كل في اختصاصه و بما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.

كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات و المدارس، و رفع المخلفات و القمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، و تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.