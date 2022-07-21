اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وتحرير 42 مخالفة تموينية متنوعة بدمياط

الخميس، 21 يوليه 2022 03:39 م
ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وتحرير 42 مخالفة تموينية متنوعة بدمياط حملة تموينية - أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بدمياط، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى، حملة تموينية مكبرة استهدفت مدينة دمياط الجديدة، وتمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بعدد من مطاعم المدينة، فقد تم ضبط 11 كجم لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الادمى، و كذلك 6 كجم شيش دواجن بدون بيانات وت حرر عنها المحضر رقم 2555جنح قسم دمياط الجديدة. 
 
كما تمكنت الحملة أيضا من  ضبط 7,5 كجم لحم جمبرى، وكذلك 13كجم سيبيا مقطعه، فضلا عن ضبط 15 كجم صدور دجاج مخليه عليها علامات فساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك تحرر عنها المحضر رقم 2556جنح قسم دمياط الجديده. 
 
وقامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر. 
 
وفي سياق متصل حررت مديرية التموين 42 مخالفة متنوعة وذلك عقب رصد عدة مخالفات بينها 3 مخابز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن و4 مناديب توزيع غاز بدون اعلان عن الاسعار 4 مخالفات بيع بازيد عن السعر الرسمى "سكر وارز"
 
 كما تم تحرير 26 مخالفة عدم إعلان عن الاسعار فى مكان 7 مخالفات اخري لعدم حمل شهاده صحية. 
 
 

وزارة التموين

التموين

وزارة الصحة

وزير الصحة

قوات الامن

اخبار محافظة دمياط

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة