ضبط شخصين اعتديا على أفراد التمريض بمستشفى دكرنس وحطما الاستقبال

الدقهلية شريف الديب

اعتدى مرافقان لمريض بمستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، على أفراد التمريض داخل المستشفى وتحطيم عدد من الأجهزة بسبب حالة مريض معهم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بتعدي شخصين على استقبال مستشفي دكرنس العام وتحطيم بعض الأجهزة والأدوات، بسبب تأخر طبيب فى الكشف على أحد المرضي برفقتهم.

وتقدم الدكتور أحمد حافظ مدير مستشفي دكرنس العام، بالإبلاغ باعتداء اثنين من المرافقين لمريض بالتعدي على المستشفى، وعلي الفور انتقل مأمور مركز دكرنس، وقيادات وحدة تأمين المستشفيات بمديرية أمن الدقهلية، وتم ضبط المتهمين وجاري التحقيق معهم.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، أنه تم التواصل بين الفريق القانوني بالنقابة وإدارة المستشفي وتحرير محضر بإسم المنشأة وحصر التلفيات بالمستشفى، للمطالبة به.