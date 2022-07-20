صحة الدقهلية تنفذ حملة لتطعيم المصطافين الزائرين بمصيف جمصة

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم عدد كبير من المواطنين، وتقديم الخدمات التوعوية لهم، وذلك تزامنا مع زيادة تردد المصطافين على مدينة جمصة الساحلية خلال فصل الصيف، حيث بدأت الحملة من 17 يوليو وتستمر حتى 4 أغسطس القادم.

وأشار مكين إلى أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي بين المواطنين، في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا للمساهمة فى انخفاض معدل الإصابة بالفيروس.

وحث وكيل وزارة الصحة، المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقة.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وذلك ضمن خطة الوزارة الموضوعة لتطعيم المواطنين أكبر من 12 سنة و يتم تطبيقها بجميع المحافظات الساحلية بالمجان.