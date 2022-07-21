اليوم السابع
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شاهد ما تم تنفيذه بمشروع تطوير ميناء دمياط.. فيديو

الخميس، 21 يوليه 2022 11:19 ص
شاهد ما تم تنفيذه بمشروع تطوير ميناء دمياط.. فيديو ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو تصوير جوي لأهم المشروعات الجاري تنفيذها فى ميناء دمياط ضمن خطة الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. 
 
 
ورصد الفيديو المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء دمياط البحري، ومنها محطة تحيا مصر 1 ومحطة تحيا مصر 2، وحاجز البر الغربى، وحاجز البر الشرقى. 
 
وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.
 
وتم الانتهاء تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحرى الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات، ويتم زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، من 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا.

النقل

ميناء دمياط

تطوير ميناء دمياط

محطة تحيا مصر

الموانئ



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