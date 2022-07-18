ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 3 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3400 طن تشمل : 2200 طن رمل و1200 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20987 طن تشمل : 8950 طن خردة و 4838 طن ابلاكاش و7199 طن فول .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 91 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 224 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16603 طنا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43760 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3667 شاحنة .