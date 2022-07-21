زى النهارده.. الجنايات تعرض صورة للمتهمين ضمن أحراز "أحداث عنف العدوة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 20 يوليو 2017، محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار عمر سويدان، تفض الأحراز فى قضية محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، حيث فضت المحكمة أسطوانة مدمجة عليها عشرات الصور للمتهمين بمحيط الأحداث وأمام مركز شرطة العدوة.

كان تشكيل الدائرة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

وصباح يوم 20 يوليو عرضت المحكمة أسطوانة مدمجة عليها 3 ملفات وفى الملف الأول ظهر عشرات الصور للمتهمين أثاء تواجدهم داخل مكان الأحداث بمحيط مركز شرطة العدوة، وأثناء عرض الأحراز تدخل محمد طوسون دفاع "بديع" ونوه إلى أن الصور مكتوب عليها الشارع العمومى وغير محدد مكانها بالتحديد، وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه للدفاع قائلا:" من لديه ملاحظات فعليه تدوينها يدونها".

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.