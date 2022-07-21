روسيا تعلن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول أراضيها

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول الأراضي الروسية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أنه استجابة للقرار السابق الذي اتخذته كانبيرا الرسمية بفرض عقوبات بموجب النظير الأسترالي لقانون ماجنيتسكي، أضافت روسيا الاتحادية، على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصا إلى قائمة الإيقاف الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنه في حال استمرار السلطات الأسترالية في إثارة المشاعر المعادية للروس واتباع سياسة توسيع العقوبات، فإن موسكو تحتفظ "بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة.