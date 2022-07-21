اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 08:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول أراضيها

الخميس، 21 يوليه 2022 07:40 م
روسيا تعلن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول أراضيها لافروف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول الأراضي الروسية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أنه استجابة للقرار السابق الذي اتخذته كانبيرا الرسمية بفرض عقوبات بموجب النظير الأسترالي لقانون ماجنيتسكي، أضافت روسيا الاتحادية، على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصا إلى قائمة الإيقاف الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنه في حال استمرار السلطات الأسترالية في إثارة المشاعر المعادية للروس واتباع سياسة توسيع العقوبات، فإن موسكو تحتفظ "بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة