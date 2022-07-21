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رئيس هيئة الشراء الموحد: صناعة البلازما كانت فكرة الرئيس منذ عام 2014.. صور

الخميس، 21 يوليه 2022 11:03 م
رئيس هيئة الشراء الموحد: صناعة البلازما كانت فكرة الرئيس منذ عام 2014.. صور حلقة نقاشية عن توطين صناعة الأدوية فى مصر
كتبت أمل علام

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قال الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال حلقة نقاشية عن توطين صناعة الدواء والتنكولوجيا فى مصر، مفيش حاجة تنجح إلا بوجود فريق متكامل معها، وتعاون من جميع اللجان الفنية ممثلة من كل الفئات، موضحا أن صناعة البلازما كانت فكرة الرئيس منذ عام 2014.
 
وأضاف إن جميع الجهات تعاونت وتم عقد شراكة مع إحدى الشركات لتجميع البلازما وتنتج البلازما الخام والمصنعة بجودة أوروبية، وتم تغيير القوانين واللوائح فى شهر لإنتاج البلازما وفصلها من الدم لأخذ وضعنا الطبيعي فى توطين البلازما وصناعة الأدوية، للسوق العالمى والتصدير بالجودة العالمية لأخذ مصر وضعها الطبيعي فى كل المجالات.  
 
حضر الجلسة النقاشية كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئوت الصحة والوقاية، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ايناس عبد الحليم عضو البرلمان ، والدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز ابحاث طب عين شمس.

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هيئه الشراء

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