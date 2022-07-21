اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 09:08 م
أكرم القصاص
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رئيس مياه دمياط يتابع أعمال إعادة تأهيل لمحطة معالجة صرف صحى العنانية

الخميس، 21 يوليه 2022 08:54 م
رئيس مياه دمياط يتابع أعمال إعادة تأهيل لمحطة معالجة صرف صحى العنانية رئيس مياه دمياط يتابع أعمال إعادة تأهيل لمحطة معالجة صرف صحى العنانية
دمياط معتز الشربينى

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أجرى العميد مهندس خالد جمال أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إعادة تأهيل للمنشآت الخاصة بمحطة معالجة صرف صحى العنانية بطاقة 90 ألف م3 /يوم.

وتابع أعمال تطوير أحواض التهوية البيولوجية ومعالجة وتجديد عزل الأحواض وتجديد الهوايات الميكانيكية لتحسين جودة المعالجة بطريقة التهوية السطحية، وذلك فى إطار خطة الشركة القابضة لتحسين كفاءة المحطات التى تصرف على بحيرة المنزلة.

وأكد أن الشركة تولى اهتماما برفع كفاءة المحطات وتطوير أدائها وفقا للخطة السنوية للاحلال والتجديد، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.


دمياط

مياه الشرب

الصرف الصحى

اخبار المحافظات



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