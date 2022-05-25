اليوم السابع
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رئيس مياه دمياط يتفقد استعدادات مسابقة السلامة والصحة المهنية

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:26 م
رئيس مياه دمياط يتفقد استعدادات مسابقة السلامة والصحة المهنية استعدادات مسابقة السلامة والصحة المهنية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط التدريبات الخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والمقامة في محطة مياه العدلية،  وذلك استعداداً لتأهيل فريق السلامة والصحة المهنية للمشاركة فى المسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات وجه بحرى ( مياه القاهرة – صرف القاهرة – القليوبية – المنوفية – الغربية –الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – دمياط – مدن القناة – البحيرة – مياه الاسكندرية – صرف الاسكندرية – مطروح – شمال وجنوب سيناء ).
 
وأشار أن المسابقة ستعقد خلال الفترة من 31/5/2022 م حتى 9/6/2022 م بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة ( محافظة الاسماعيلية ) وذلك فى مهارات العمل الآمن فى الأماكن المغلقة و التعامل الآمن مع تسرب غاز الكلور.
 
وأكد أهمية رفع كفاءة العاملين على التعامل مع الطوارىء مشيرا إلى تلك المسابقات تعد دافع وحافز لرفع كفاءة العاملين والسعى دائماً للتطوير والتواصل بين المتميزين من الشركات هذا إلى جانب بث روح التنافس من أجل تطوير الأداء بما يعود بالنفع على بيئة العمل والمجتمع.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

شركه مياه دمياط

محافظه دمياط


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