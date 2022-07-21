حياة كريمة.. توفير أراض لإنشاء محطة غاز لتوصيل الخدمة لـ69 قرية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية التدخل السريع لمواجهة أى معوقات سواء كانت فنية أو روتينية للعمل على إيجاد حلول سريعة وجذرية لها من أجل ضمان الاستمرارية فى تنفيذ المشروعات الجارية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة، وذلك وفق المخطط الزمنى المحدد لها دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى إستلام هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وقت ممكن .

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور لجنة وحدة كريمة بالمحافظة، وأثناء الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة للمشروعات التى شهدت انخفاض ملحوظ فى معدلات تنفيذها، مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولاً بأول ، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين، واستبعاد المقاولين والشركات المتأخرة فى التنفيذ ، وكشف أشرف عطية عن أن المحافظة قامت بتوفير كافة قطع الأراضى اللازمة للمشروعات الجارية مما ساهم فى سرعة البدء فيها وإنجازها ، وكان أخر ذلك توفير قطعة أرض بمساحة 4900 م لإنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لأهالى 69 قرية بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة، متابعاً الموقف التنفيذي لإنشاء مجمعات مواقف السيرفيس والأسواق الحضارية تشمل 12 مجمع مواقف للسيرفيس و 15 مجمع للأسواق الحضارية لتفريغ المدن من الإشغالات والباعة الجائلين بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع تابع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .