محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى 6 قرى بزفتى

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك من خلال جولة تفقدية فى قرى (كفر ششتا، شبراملس، شبرا اليمن، منية المبشرين، سنباط وكفر شبرا قلوج) بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كفر ششتا، حيث تم الانتهاء من المبنى وجار أعمال التشطيبات بنسبة 67 %، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مركز شباب قرية منية المباشرين ومركز طب الأسرة بقرية شبرا اليمن والذى تم الانتهاء منه بنسبة 62 %.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب متكامل بقرية كفر سنباط بقيمة 6.4 مليون جنيه، كما تم تفقد أعمال إنشاء 6 عمارات سكنية بقرية كفر سنباط ووحدة طب الأسرة بكفر شبرا قلوج، إلى جانب تفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري كفر شبرا قلوج والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%.

وفي شبراملس تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة، مركز الشباب، وحدة الحماية المدنية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، نقطة الإسعاف والتي تم الانتهاء منها بنسبة 99% ومجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100 ٪ وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ليوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية والقرى المجاورة من خلال توفير مقرات لـ " المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي".

واختتمت الجولة في سنباط بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بتكلفة 27 مليون جنيه لتقدم الخدمات الصحية للقرية والقرى المجاورة، كما تفقد نقطة الإسعاف، المكتبة ومركز تنمية الأسرة بالقرية.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.



جانب من المشروعات



جانب من جولة المحافظ



مشروع لحياة كريمة فى الغربية