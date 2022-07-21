حفظ السلام بإفريقيا الوسطى تنفذ 1911 دورية فى أسبوع لحماية المدنيين من المسلحين

كتبت : هند المغربي

واصلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) العمل على حماية المدنيين وطرد الجماعات المسلحة من خلال وجودها في عدة مناطق من البلاد.

ووفق فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه خلال الأسبوع الماضي، نفذت قوات حفظ السلام ما مجموعه 191 1 دورية وعززت وجودها في بيراو، الواقعة في محافظة فاكاجا ، كإجراء إنذار مبكر ردا على شائعات العنف.

كان مارتن جريفيثس، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، خصص 15 مليون دولار من نافذة الاستجابة السريعة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بهدف وضع تدابير لإنقاذ الحياة في مواجهة انعدام الأمن الغذائي وانتشال جمهورية أفريقيا الوسطى من الأزمة التي تشهدها.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، دنيس براون: "التخصيص هو إغاثة تشتد الحاجة إليها لآلاف الأشخاص الذين يكافحون من أجل تناول وجبة واحدة في اليوم."

وأشارت منسقة الإغاثة إلى أن أموال الصندوق المركزي ستساعد الجهات الفاعلة على توسيع نطاق المساعدة الطارئة الشاملة لنحو 200 الف شخص في 10 محافظات فرعية، حيث تشتد حدة انعدام الأمن الغذائي.