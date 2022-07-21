اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 09:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حسين زين يهنئ الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث التليفزيونى فى مصر

الخميس، 21 يوليه 2022 08:26 م
حسين زين يهنئ الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث التليفزيونى فى مصر حسين زين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960، مضيفا أن هذا اليوم هو الذى انطلق فيه البث التليفزيوني ليقدم أعمالا تضمنت رساله إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل وقدم رسالة تنويرية تثقيفية من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري.
 
وأكد حسين زين أن التليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد وأسهمت فى تعزيز بناء الشخصية المصرية.
 
وأضاف زين أن أبناء الإعلام الوطني لايزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رساله اعلامية تواكب متطلبات العصر والجمهورية الجديدة  ويقدمون خطابا إعلاميا  يُسهم في تنمية الوعي  لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت  على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الإنجازات التى تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصرى.

 


الهيئة الوطنية للإعلام

الإعلاميين

ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني

اخبار مصر

حسين زين

الوطنية للاعلام



الموضوعات المتعلقة

حسين زين يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:53 م

حسين زين يبحث مع وزير الإعلام البحرينى سبل التعاون المشترك

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:50 م

حسين زين: إطلاق النايل سات 301 انجاز كبير يضاف لرصيد منظومة الإعلام المصري

الخميس، 09 يونيو 2022 12:45 ص

حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ88: الإعلام المصرى يزخر بخبرات كبيرة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:21 م

حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبه عيد القيامة المجيد

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة